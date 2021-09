Jossmery preocupada por falta de agua en SJL: “No sé cuántos días no me voy a bañar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo e influencer Jossmery Toledo expresó su molestia con las autoridades de San Juan de Lurigancho por la falta de agua en el distrito.

“Chicos quiero comentarles dos cosas importantes. Hace un tiempo atrás se rompieron unas tuberías de desagüe por lo que no hubo casi un mes agua, especialmente en Huáscar. La cosa es que volvieron a romperse las tuberías porque seguro no lo arreglan bien y no hay agua desde el sábado”, empezó diciendo la ex participante de Reinas del show.

También puedes ver: Rodrigo González sobre EEG tras perder en México: “Fueron para ser masacrados”

“Sedapal sacó un comunicado diciendo que iba a haber agua a partir de las 3 de la tarde, a mi casa no ha llegado agua, en ciertas zonas tampoco ha llegado agua. La gente está desesperada al igual que yo. Todos sabemos que el agua es una necesidad básica para la higiene, para la alimentación, para todo”, continuó.

La expolicía asegura que las autoridades prometen que llegará el agua a cierta hora y pasado el tiempo no llega. “No es posible que nos estén tomando el pelo, diciendo que va a venir el agua a partir de las 3 de la tarde y por mi zona no ha llegado agua. Nosotros pagamos el servicio de agua y no es para que nos estén cortando”, agregó Jossmery.

También te puede interesar: Natalie Vértiz emocionada por el primer mes de vida de su bebé: “Mamá te ama”

Sin embargo, en sus dichos, un hecho llamó la atención y es que realmente los vecinos de dicho distrito se encuentran preocupado por la falta de algo tan esencial como es el agua.

“Está bien nos pueden cortar unos días pero si dicen que nos va a venir el agua entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos pero necesitamos agua… Me duele la cabeza de tanto renegar”, concluyó Jossmery y etiquetó a Sedapal en sus historias de Instagram.

MIRA TAMBIÉN: Johanna San Miguel ‘parcha’ a Nicola Porcella: “¿Ahora eres mexicano? Ubícate”