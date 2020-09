Jossmery puso prendas de Deza en bolsas de basura

Compartir Facebook

Luego que Jean Deza reaccionara indignado porque Jossmery Toledo no le devolvió sus carísimas y finas prendas de vestir, además de sus lujosas joyas, la ex ‘tombita’ agarró las chivas del pelotero y las puso en bolsas de basura.

Su amiga Macarena Gastaldo, desde el departamento de la influencer, mostró en un enlace con el programa ‘Modo espectáculos’ de Latina la ropa y zapatillas que dejó el jugador del club Binacional y que pusieron en remate.

“Acá vamos a rematar toda la ropa de Jean. Yo estoy buscando la ropa de marca para llevármelo, creo que me quedaré con estas zapatillas que son de mi talla”, dijo en son de broma la modelo argentina.

“El peor enamorado”

En tanto, la expolicía dijo en ‘Magaly TV, la firme’ que Jean Deza Sánchez fue el peor enamorado que ha tenido, luego que la ninguneó por vivir en San Juan de Lurigancho.

“Sacar en cara tus orígenes, que vienes de San Juan de Lurigancho, que gracias a él te llevó a San Isidro me parece de un complejo fuerte. Él ha venido de Gambeta y no se acuerda de donde viene. Fue el peor enamorado que tuve. Como una cruz él está enterrado”, señaló indignada.

Debido a que el pelotero no pagó la mensualidad del departamento que ambos alquilaron en San Isidro, la expolicía aseguró que tendrá que pagar con sus ahorros. “Voy a agarra la plata que tenía por el tiempo de servicios de la policía y cubriré los gastos”, acotó.

Por otra parte, la exsuboficial aseguró que no tendría problema en juntarse con Shirley Arica. “La verdad que sí me gustaría conocerla, no tengo rencor. A ella le agradezco por haberme abierto los ojos. Nos vamos a contactar para entrenar juntas y de repente volverla fitness”, manifestó.

