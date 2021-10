Jossmery responde a la mamá de Paula: “Si no he tenido miedo a los delincuentes, menos a ella”

Compartir Facebook

¡No tiene miedo! La ex policía asegura que no pasa nada con las amenazas de Ana Sarmiento quien le mandó una advertencia públicamente.

En el programa de ‘Amor y Fuego’, la influencer no se quedó callada y afirma que no le da miedo las amenazas: “Yo respeto a la señora porque tiene su edad y porque es señora. Es mamá y no tengo nada que decirle”, comentó.

Ambos conductores le preguntaron si teme por su vida a lo que ella respondió: “No me causa miedo ¿no? Si la señora lo ha hecho públicamente eso queda registrado”, indicó.

Además, la ex policía comentó que no le teme a nada pues cuando era parte de la PNP no le temía a los ‘choros’: “Si en la Policía no he tenido miedo a los delincuentes, menos a ella”, concluyó.

DEJA DE SEGUIR A MARIANO NAGORE

La expolicía Jossmery Toledo no entra en rodeos y luego de descubrir que su futbolista Mariano Nagore salió con otra chica, dejó de seguirlo en Instagram.

Este hecho sorprendió a más de uno, pues como se sabe, la modelo e influencer se mostraba muy emocionada por conocer pronto al futbolista ítalo argentino. No obstante, luego de hacer sus investigaciones, descubrió el pelotero le tiraba maicito a otra chica.

Frente a este suceso, Jossmery Toledo no tuvo mejor idea que tomar la drástica decisión de dejar de seguir a Mariano Nagore.

Jossmery Toledo quisiera ser alcalde de SJL: “Quiero hacer mucho por mi distrito”

La ex policía confesó que tiene muchas ganas de trabajar por su distrito y solucionar los problemas que existen en San Juan de Lurigancho.

Dado los recientes problemas en el distrito de San Juan de Lurigancho, como la falta de agua, Jossmery Toledo se mostró mortificada por los cambios que podría haber en su distrito. Es por eso que la ex policía confesó que está considerando incursionar en la política para ayudar a todos los vecinos de SJL.

“Quería comentarles especialmente a la gente de San Juan de Lurigancho, me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular de alcaldesa, así que estoy analizándolo, a ver si me conviene o no, con un grupo de trabajo obviamente, que es especialista en eso”, expresó Jossmery.