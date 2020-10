Jossmery se muestra positiva: “Caerse y volverse a levantar”

Compartir Facebook

La modelo viene ‘recuperándose’ del mal momento que pasó con el futbolista Jean Deza y sus ‘dimes y diretes’ con Fabio Agostini. A través de las redes sociales, la expolicía compartió positivo mensaje con sus fans.

“¡Que tengan un lindo día! Resilencia. Caerse y volverse a levantar. Volverse a levantar, volverse a levantar”, fue el mensaje que compartió la ex de Jean Deza.

Después de sus ‘escándalos’ amorosos y el mal rato vivido desde la ruptura con Deza, la modelo se mostró empoderada y con ganas de continuar creciendo, tanto en lo laboral como en lo personal.

En la actualidad, se muestra muy activa en sus redes sociales, algo que muchos de sus fans reconocieron y le llaman ‘la influencer del momento’. Jossmery enseña a través de Instastories su rutina de entrenamiento.

‘La Chama’ la hunde

Defendió con todo a su amigo Fabio Agostini y dejó mal parada a Jossmery Toledo. Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’, aseguró haber visto otros videos que dejarían por los suelos la imagen de la popular expolicía que quiere demandar al español por violación a la intimidad.

“Si Fabio hubiese querido filtrar algo, no hubiera filtrado esa tontería. Yo he visto videos peores, no creo que él quiera dejarla peor a ella… Fabio me ha mostrado todo. Sí (me mostró videos con ella), pero ella no era conocida, nadie sabía de ella.

