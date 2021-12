Jossmery Toleda se somete a radical cambio de look sorprendiendo a fans

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ex ‘Tombita’ Jossmery Toledo una vez más sorprende a sus miles de seguidores pero no por un nuevo romance o una nueva pelea con alguna modelo sino por el radical cambio de look al que se sometió.

A través de sus redes sociales la modelo mostró el proceso de lo que sería su nueva faceta pues no se sabía porque color había optado Jossme hasta que de un momento a otro dejó a más de uno con tremendo cambio.

«Estoy desde las 12 de la mañana aquí ya no tengo raya pero vale la pena porque va a quedar perfecto», dijo Jossmery en sus redes dejándose ver con el tinte en la cabeza esperando que haga efecto la coloración.

Minutos después Jossme publicó los resultados de su cambio de look sorprendiendo con un rosa fantasía dejando atrás el rubio que la caracterizaba.

Y es que al parecer la modelo esta realizando muchos cambios y no solo en su físico y apariencia sino en lo sentimental ya que recientemente declaró que se encuentra soltera y se siente mejor así pues ha tenido mala suerte en el amor y solo esperaba que llegue el indicado.

Además declaró para el programa ‘América Hoy’ que pasará las fechas festivas fuera del país pero no reveló lugar ya que no quiere que las cámaras le arruinen sus planes.

Jossmery Toledo asegura que no fue a Europa a ver a su galán extranjero: “Yo fui a divertirme”

La ex policía reveló que su viaje por el ‘Viejo Continente’ no fue para visitar a su italiano, sino que viajó para divertirse.

Sin embargo, Jossmery explicó que en el momento en el que ella viajó al ‘Viejo Continente’, Mariano se encontraba en Argentina. “Él (Mariano Nagore) está en Argentina, no fui por él. Me fui a divertir a conocer”, explicó.

Mira también: ‘Peluchín’ arremete contra Andrea por pensión: “Me imagino que Sebastián te da 10 mil soles”

Además, no quiso dejar pasar la oportunidad de explicar que ella no tenía ningún romance con el argentino, y todo se trataba de especulaciones. “No estaba ilusionada. Ustedes me hacían una relación que ni siquiera existía”, dijo. Cabe recordar que al parecer actualmente, no existiría nada más que una amistad entre Jossmery y Mariano.