Jossmery Toledo afirma que seguirá viajando: “Voy a conseguir mi novio afuera”

La nueva participante el elenco de ‘Reinas el show’, Jossmery Toledo, contó que el concurso de baile será todo un reto para ella y afirma que dará pelea.

“Una experiencia única y la calificación del jurado la acepto porque me encanta que me critiquen para poder mejorar”, dijo la expolicía, quien sabe que no la tendrá sencillo pues en el reality se enfrentará a participantes de talla como Korina Rivadeneira o Jazmín Pinedo.

La influencer agregó que ante la duda de participar en un concurso tan importante como es las ‘Reinas del show’, donde implica mucha constancia y trabajo para lograr la ansiada copa, sus padres fueron quienes la impulsaron.

“Mis papás están contentos, ellos me decían que participe para que me suelte más y por eso también acepté este reto. Yo puedo bailar, pero en la tele tienes que meterle más dureza. No es lo mismo que un Tik Tok”, continuó.

Jossmery Toledo se animó a hablar sobre su vida sentimental y aunque descartó estar enamorada en la actualidad, dice que no le cierra las puertas al amor.

“No tengo, pero voy a seguir viajando porque voy a conseguir mi novio afuera. Todavía no tengo. Estoy soltera, no sola. Pero en Perú estoy soltera y sola”, concluyó.

Sin roches con Paula Manzanal: “Lo pasado pisado”

Jossmery Toledo y Paula Manzanal estuvieron alentándose una a la otra, en el estreno del reality de baile “Reinas del Show”. Fue la ex integrante de la Policía Nacional quien a través de sus historias de Instagram compartió un video aplaudiendo el baile de la rubia modelo.

“Vamos amiga”, se le escucha decir a Jossmery causando gran asombro entre sus seguidores, pues recordemos que fue vinculada sentimentalmente con Fabio Agostini, actual pareja de la popular ‘Chica Tulum’.

Por su parte, Paula no dudó en musicalizar su encuentro con Toledo al ritmo de la canción “La nueva y la ex”, éxito del puertorriqueño Daddy Yankee, demostrando que no tiene ningún problema de compartir la misma pista de baile con Jossmery.

LE RECUERDAN A DEZA

De otro lado, Santi Lesmes, le recordó a Jossmery su escandaloso romance que vivió con Jean Deza. “En la segunda división te hiciste conocida, acá en la primera tienes que hacerte reconocida y aplaudida.

Tienes que convencernos a nosotros el jurado y encantar a la gente que está en casa, sino desciendes a segunda, y como bien sabes, otra vez de segunda a primera es complicado y sino, que se lo pregunten a Jean Deza”, sentenció el jurado español.

Antes esto, Jossmery aseguró que no le molesta que le recuerden su pasado. “No me incomoda, me divierto. Lo pasado pisado, yo lo tomo relajado”, acotó.

