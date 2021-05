Jossmery Toledo asada por frases machistas de periodistas deportivos

Compartir Facebook

La influencer y expolicía Jossmery Toledo no pudo evitar indignarse luego que se diera a conocer el audio de los comentarios subidos de tono de los periodistas de Gol Perú, Jorge Kieffer Solari y el comentarista uruguyo, Maximiliano Mendaña, donde la mencionan durante un comercial a ella y a la actriz cómica Fatima Segovia, la ‘Chuecona’.

“Pu.. qué rica es ‘La Chuecona’ y ‘La Tomba’ ¿no?”. Se lo consultaba Kieffer a Mendaña, quien respondió de la siguiente manera: “La tomba’ me vuelve loco”. Acompañado por el relator, quien le dice ‘mira’, y Mendaña suscribe: “Uf, a mi ‘La Tomba’…”. Además, unas palabras más llegan por parte de Kieffer: “Y ‘acanga’ mira… Ahí está, le hago un dúo de la puta… on”. Todo esto se filtró en el mismo medio de comunicación y apareció en redes.

Tras ello, Jossmery se mostró incómoda con los periodistas. “Son personas profesionales, públicas y creo que, no sé… Parece que nunca hubieran visto una mujer ¿no? Y se expresan de esa manera. No se ponen en el papel de una mujer… de que eso también afecta y creo que no sé quién habrá hecho ese chiste de poner el audio abierto y bueno, lamentablemente ellos quedan mal como hombres”, dijo en ‘Amor y fuego’.

“Muy lamentable, deberían cambiar ese ‘chip’, ese pensamiento. Y creo que está difícil ¿no? Ya que ellos son personas adultas, por no decirles viejas, deben de saber expresarse y saber cómo manejar una situación ¿no?”, acotó. Tras este escándalo, Kieffer Solari y Maximiliano Mendaña se pronunciaron y no mostraron ningún tipo de arrepentimiento.

“Viene circulando un video con mala intención, lo que me queda es decir simplemente es que si es que se ve una persona afectada, desde aquí nuestras más sinceras disculpas. No es un nuestro objetivo ofender ni maltratar a nadie. Simplemente ello”, dijo Kieffer.