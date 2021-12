Jossmery Toledo asegura que no fue a Europa a ver a su galán extranjero: “Yo fui a divertirme”

Compartir Facebook

La ex policía reveló que su viaje por el ‘Viejo Continente’ no fue para visitar a su italiano, sino que viajó para divertirse.

Jossmery Toledo visitó el set de ‘América Hoy’ y se animó a dar algunos detalles de su vida amorosa. Los conductores del programa recordaron a su galán extranjero, Mariano Nagore, con quien parecía haber concretado algunas salidas en su especie de relación a distancia.

Asimismo, los conductores lanzaron una hipótesis acerca de que el viaje de Jossmery a Europa, pudo ser para visitar a su galán argentino. Y es que Mariano Nagore es un futbolista argentino que juega en un club italiano, por lo que radica en ese país.

Sin embargo, Jossmery explicó que en el momento en el que ella viajó al ‘Viejo Continente’, Mariano se encontraba en Argentina. “Él (Mariano Nagore) está en Argentina, no fui por él. Me fui a divertir a conocer”, explicó.

Además, no quiso dejar pasar la oportunidad de explicar que ella no tenía ningún romance con el argentino, y todo se trataba de especulaciones. “No estaba ilusionada. Ustedes me hacían una relación que ni siquiera existía”, dijo. Cabe recordar que al parecer actualmente, no existiría nada más que una amistad entre Jossmery y Mariano.

Jossmery Toledo visitó el programa ‘América Hoy’ y habló de cómo se viven las épocas navideñas en su hogar. Uno de los conductores el programa, Edson Dávila, le consultó a la ex policía si ella tenía costumbre de colgar las famosas medias navideñas en las que se colocan regalos.

Ella movió la cabeza de lado a lado para dar un “no” a la costumbre de medias navideñas, pero Edson no se quedó conforme con eso. El popular ‘Giselo’ le recordó a Jossmery su relación con Jean Deza y le preguntó si ella colgaba las medias de él cuando vivían juntos.

Ella entre risas dijo lo siguiente: “No no, porque olían”, y estalló a reías. Todos los presentes se quedaron muy sorprendidos con tremendas afirmaciones, que definitivamente nadie veía venir.

