Jossmery Toledo asegura que si encuentra el amor en España se queda

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuertes declaraciones! La ex policía disfruta al máximo su viaje en tierras españolas y que se encuentra en la búsqueda del amor ¿lo encontrará?

Jossmery Toledo comparte a sus seguidores más detalles sobre su viaje a España y confiesa que le gustaría quedarse.

Mira también: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

“Sí, me gustaría estudiar aquí y bueno, si me enamoro, me quedo”, comentó en su cuenta de Instagram. Además reveló que tendría un galán: “Sí, me gusta alguien”, indicó pero que aún no es nada serio.

“Aún no tengo enamorado pero yo sé que muy pronto, muy pronto voy a tener”, comentó.

Aprovechó en comentar como sería su pareja ideal: “Físicamente me fijo que sea limpio, tiene que ser muy limpio para que me atraiga, que huela rico, ya lo secundario ya es el tipo de personalidad, pero la limpieza primero”.

“Estoy aquí para conocer, disfrutar mis vacaciones, disfrutar de todo y no estoy tan pendiente de las redes, en colgar las cosas”, expresó la ex PNP asegurando que disfruta a full de sus vacaciones.

QUIERE SER ALCALDESA DE SJL

La ex policía confesó que tiene muchas ganas de trabajar por su distrito y solucionar los problemas que existen en San Juan de Lurigancho.

Dado los recientes problemas en el distrito de San Juan de Lurigancho, como la falta de agua, Jossmery Toledo se mostró mortificada por los cambios que podría haber en su distrito. Es por eso que la ex policía confesó que está considerando incursionar en la política para ayudar a todos los vecinos de SJL.

“Quería comentarlos especialmente a la gente de San Juan de Lurigancho, me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular de alcaldesa, así que estoy analizándolo, a ver si me conviene o no, con un grupo de trabajo obviamente, que es especialista en eso”, expresó Jossmery.

Asimismo, admitió que ella no tiene experiencia con el trabajo de alcalde, sin embargo son sus ganas de hacer cambios en SJL, lo que la motivan. Además, Jossmery asegura que le encanta vivir en San Juan de Lurigancho y está orgullosa de su distrito.

“Yo sé que soy nueva en eso, pero la verdad que me encantaría hacer mucho por mi distrito, porque nunca me he avergonzado de vivir en SJL. Amo vivir aquí es más, lo poco que he podido ayudarlos ha sido de corazón, ni buscar beneficios ni nada”, comentó Jossmery.

También te puede interesar: Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”