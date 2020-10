Jossmery Toledo ‘chotea’ acercamiento con Farfán | VIDEO

Compartir Facebook

Las cámaras del programa de ‘Peluchin’ y Gigi Mitre nunca se apaga. A su fiel estilo registraron lo que dijo Jossmery sobre el futbolista Jefferson Farfán.

La ‘Tombita’ pensaba que no la estaban grabando, sin embargo su micrófono estaba prendido.

Jossmery no se daba cuenta que la cámara estaba al ‘acecho’ mientras conversaba con su manager y le contaba que le habían preguntado por el pelotero.

Las cámaras de ‘Peluchin’ la grabaron diciendo:

“Me preguntaron: ¿Qué opinas de Farfán?. Le dije: no tengo nada que opinar porque no lo conozco”. Al segundo la voz de quien sería su amiga la previene de estar siendo grabada.

“Me preocupa que me pregunten de todos los futbolistas cuando yo ya cerré el tema con los futbolistas. No conozco a ningún futbolista de la selección”, dijo Jossmery a Rodrigo reconociendo lo dicho.

“Ustedes me siguen las 24 horas, haber saquen si tengo algún vinculo con él (Jefferson Farfán). No tengo nada con él, solo lo he visto por la tele”, agregó y pidió no opinar más porque luego la odiará la ‘Yaha’.

