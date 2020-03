Jossmery Toledo jura que no se molesta y se vacila con sus memes

Jossmery Toledo aseguró que no le molesta para nada los memes de su cara que vienen circulando en las redes, luego de hacer una transmisión en vivo donde se le notó un rostro deforme. La modelo respondió durante un enlace que tuvo con sus fans en Instagram.

“¿Te molestan los memes que te hacen?”, le preguntó uno de los usuarios a la exsuboficial, quien se hizo famosa por un video viral en Tik Tok.

“La verdad a mí no me molesta. Me da risa el ingenio que tiene cada uno para hacer tantas cosas. La verdad que no (molestan), me hacen reír”, afirmó Jossmery quien hace unos días comentaba que ahora que no hay ampays la atacan con memes.

“Todo lo que hace la cuarentena. En verdad me hicieron la noche, tengo la cara de (emoji de marciano). Como ya no hay ampays, ahora memes”, señaló.