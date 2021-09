Jossmery Toledo le responde indirecta a Paula Manzanal: “Siempre usaré medias con chancla”

Compartir Facebook

La ex policía se sintió aludida por los comentarios de su ex ‘pinky’, Paula Manzanal, y le respondió fuerte y claro.

Jossmery Toledo y Paula Manzanal siguen entre dimes y diretes y aún no arreglan sus diferencias. Y es que ‘La Manzanal’ le mandó una indirecta bien directa a Jossmery Toledo acerca de porqué no vive la vida de lujos de Paula, y dijo que es porque la ex policía utiliza medias con chanclas.

La ex policía se sintió aludida por lo que dijo su ex ‘pinky’ y fiel a su estilo no pudo quedarse callada. Un usuario le pidió en una de sus fotografías que no utilice medias con chanclas, haciendo alusión a las palabras de ‘La Manzanal’.

“No te pongas medias con chancla, mujer”, escribió el usuario y Jossmery respondió que las usará para siempre. “Siempre las usaré, hasta la muerte”, respondió la ex policía.

Paula Manzanal volvió a lanzar otro dardo a Jossmery Toledo en conversación con Magaly Medina. Recordemos que la ‘Rubia’ se encuentra en la casa de David Guetta en Ibiza.

“Acá no aceptan chicas que entren con chanclas y medias”, dijo en un primero momento la influencer quien se defendió también de los insultos que recibió de parte de Macarena Gastaldo.

Durante la última edición de ‘Magay TV La Firme, Paula Manzanal dejó entrever que a la pareja de Macarena no le alcanzaría para llevarle a Europa: “¿Quién será? Ni la registro (…) Yo vivo acá, creo que ella en realidad quiere llegar acá, pero a su ‘peche’ no le alcanza para llegar tan lejos”.

“Hoy día, en su cumpleaños, le quiero regalar unos plumones para darle un poquito de color a Maca”, volvió a lanzar un dardo para Macarena.

En ese instante, Magaly Medina le preguntó qué opinaba de los insultos recibidos de parte de Macarena Gastaldo. “Yo lo tomo de quien viene y no es mi amiga, la conocí 5 meses y ya, amiga mía no es”. “Le deseo lo mejor, que haga su vida por allá, creo que el día que encuentre un mejor ‘peche’ va a llegar más lejos”, concluyó.

