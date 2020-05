Jossmery Toledo no quiere saber nada del ‘Zancudito’

Compartir Facebook

Luego de protagonizar en febrero un candente ampay con el futbolista del Sporting Cristal, Christopher Olivares, con quien pasó la noche en un hotel, la expolicía Jossmery Toledo ahora no quiere saber nada de él quien parece que ya regresó con su exnovia.

“No me pregunten ningún tema del mosquito porque me aburre, lo tengo bloqueado para que no me lo mencionen en cada foto que subo. Déjenlo en paz, déjenlo morir tranquilo”, fueron las controversiales declaraciones de Jossmery en Instagram.

El popular ‘Zuncudito’ está nuevamente al lado de su novia y exmissteen 2016, Naomi Degreff, con quien se habría reconciliado en esta cuarentena. Ahora, en redes sociales, el futbolista y su pareja están enviándose muchos mensajes románticos por lo que la policía es cosa del pasado.

El programa de ‘Magaly: La Firme’ reveló que Olivares y Toledo ya no se siguen en redes sociales.