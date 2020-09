Compartir Facebook

Jossmery Toledo sigue dando de qué hablar. Y es que la ex PNP ahora toma a la broma todos aquellos comentarios despectivos que alguna vez su expareja Jean Deza hizo sobre ella.

Tras su separación, el futbolista se burló de la forma de vestir de Jossmery e incluso habló de reconocidas marcas de ropa que él asegura antes no conocía su entonces apreja.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la expolicía reveló que uno de sus ‘points’ para comprar ropa es el mercado de ‘La cachina’ en San Juan de Lurigancho.

Con un video mostrado en su red social, Jossmery Toledo mostró orgullosa sus comprar e incluso decidió compararlo con la reconocida marca de ropa Zara.

‘Hace mucho tiempo no iba al mercado 10 de Cato Grande, llamado también ‘La Cachina’. ¡Nos saben las que cosas que me he comprado! Es de muy buena calidad, súper barato!’, dijo la expolicía en un video.

Por otra parte se le oye decir: ‘Nada que Zara, no no’, haciendo referencia al comentario de Jean Deza sobra sus compras antes de conocerlo.

Así es como Jossmery Toledo demuestra que sabe ahorrar y que no importa donde compras la ropa, sino lo que tú puedas tener mejor para ti.

