¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan! Jossmery Toledo reveló que “paguen lo que me paguen no voy a declarar”, pero parece que esas palabras se las llevó el viento. “América Hoy” reveló que se comunicó con el representante de eventos de la expolicía y revelaron que estaría pidiendo 10 mil soles para la “exclusiva” sobre el ampay con Paolo Hurtado.

Paolo Hurtado incluso tuvo a Jossmery Toledo en el lugar donde vive! Es el descaro más grande, sobre todo que se le olvidó que su esposa está embarazada. Un futbolista más tirando su matrimonio al tacho.#MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/LYWGHrDzyh — La Doñita Que Habla (@donitaquehabla) March 22, 2023

Janet Barboza fue la encargada de presentar la nota, en la cual se reveló el monto que, al parecer, estaría solicitando Jossmery Toledo. Al parecer, la modelo si quiere facturar, pero por un alto precio.

«Queremos una entrevista de Janet (Barboza) con Jossmery, cuéntame si es viable y cómo sería… ¿Puedes pactar una entrevista con Jossmery? ¡Ayúdanos!», se lee en la conversación. La respuesta fue bastante clara y contundente: «Quiere 10 mil soles».

Ante esto, Ethel Pozo no pudo evitar su sorpresa, ya que días atrás la influencer había declarado que por nada del mundo hablaría sobre su ampay.

“Pero yo leí en Twitter que ella no quería declarar. Ella no quiere lucrar con eso”, indicó sorprendida Ethel Pozo.

Brunella Horna arremete contra Jossmery

Luego de mostrada la nota, los conductores del magazine empezaron a cuestionar lo dicho por el representante de eventos de Jossmery Toledo. La más crítica fue Brunella Horna, quien no entendía el porque la ex policía exigía tanta plata “para limpiar su honor y su imagen”.

“Si Jossmery, según su amiga, no esconde nada, es otra versión la que ella tiene, ¿Por qué no sales, sin cobrar un sol, por tu honor para contar lo que está pasando?”, arremetió la popular “Bubu”.

Janet Barboza secundó lo dicho por la esposa de Richard Acuña y le mandó un fuerte mensaje a Jossmery. Para la “Rulitos” es increíble la cifra que pide el representante de la ex de Jean Deza.

“¿Dónde quedó la indignación? ¿Dónde está lo que su amiga salió a decir? Es decir, la historia con el “Caballito” Hurtado, donde al parecer pasan la noche juntos, esa historia, tiene precio”, recriminó Janet.

“Paguen lo que me paguen no voy a declarar”

Ayer, el programa “Amor y Fuego” se encontró con Jossmery Toledo en un conocido gimnasio. De inmediato, las cámaras abordaron a la chica del momento, quien se mostró molesta ante las preguntas que le hacían.

“Así me paguen lo que me paguen, no voy a salir (a declarar)”, fue lo que dijo Jossmery al momento de subir a su auto.

Como se recuerda, Jossmery Toledo está en boca de todos debido a su reciente ampay con Paolo Hurtado. Esto debido a que el jugador de Cienciano es casado y tiene hijos, por lo cual, Rosa Fuente, la madre de ellos, decidió terminar su relación con el “Caballito”.