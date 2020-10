Jossmery Toledo prefiere un programa deportivo que un reality

Compartir Facebook

¿Ya no? La ex policía y modelo, Jossmery Toledo, precisó que, de tener la oportunidad para aparecer en televisión, preferiría que sea con un programa relacionado a lo que se dedica Jossmery.

En una entrevista para un medio de espectáculos, Jossmery Toledo aclaró que, a diferencia del pasado, ya no le hace mucha ilusión ingresar a un reality de competencia. La conductora del programa le preguntó si aceptaría ingresar a “Esto es Guerra” de volver a tener la oportunidad. La respuesta de la modelo dejó sorprendido a más de uno.

“Yo prefiero un programa más deportivo, o sea, deportivo de nutrición. De lo que más me gusta. No se, la verdad es que no creo. No se lo que pueda pasar”, señaló Jossmery Toledo.

Rodrigo González “Peluchín” le consulto que, si desea ingresar a prensa deportiva, va a tener más interacción con futbolistas por el rubro. Sin embargo, Jossmery Toledo aclaró rápidamente que no se refería a periodismo deportivo.

“No, fitness en gimnasios y esas cosas. ¿Por qué tú me quieres meter con un ‘pelotero’? Me refiero a una rutina de ejercicios”, precisó Jossmery Toledo.

También quiere Congreso

La modelo Jossmery Toledo no rechaza ninguna propuesta para ingresar al Congreso. Según la ex policía, ya ha recibido varias invitaciones para formar parte de las próximas elecciones.

“Si me invita un partido lo analizo (…) No descarto, hay propuestas para ser regidora o alcalde”, reveló Jossmery.

