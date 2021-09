Jossmery Toledo quisiera ser alcalde de SJL: “Quiero hacer mucho por mi distrito”

Compartir Facebook

La ex policía confesó que tiene muchas ganas de trabajar por su distrito y solucionar los problemas que existen en San Juan de Lurigancho.

Dado los recientes problemas en el distrito de San Juan de Lurigancho, como la falta de agua, Jossmery Toledo se mostró mortificada por los cambios que podría haber en su distrito. Es por eso que la ex policía confesó que está considerando incursionar en la política para ayudar a todos los vecinos de SJL.

“Quería comentarlos especialmente a la gente de San Juan de Lurigancho, me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular de alcaldesa, así que estoy analizándolo, a ver si me conviene o no, con un grupo de trabajo obviamente, que es especialista en eso”, expresó Jossmery.

Asimismo, admitió que ella no tiene experiencia con el trabajo de alcalde, sin embargo son sus ganas de hacer cambios en SJL, lo que la motivan. Además, Jossmery asegura que le encanta vivir en San Juan de Lurigancho y está orgullosa de su distrito.

“Yo sé que soy nueva en eso, pero la verdad que me encantaría hacer mucho por mi distrito, porque nunca me he avergonzado de vivir en SJL. Amo vivir aquí es más, lo poco que he podido ayudarlos ha sido de corazón, ni buscar beneficios ni nada”, comentó Jossmery.

La expolicía Jossmery Toledo llegó hasta el set de ‘Mujeres al Mando’ donde respondió todo sobre Paula Manzanal, a quien consideraba una amiga.

“¿Es cierto que Paula Manzanal te enseñó a tener clase?”, le preguntó Karla Tarazona, a lo que la modelo respondió: “nunca entendí que era una chica fina, (Paula) no ha explicado que es una chica fina”.

En ese instante, la periodista Thais Casalino dijo que para ella una chica fina es una ‘chica educada, que se preocupa por sus estudios, por su corazón’.

En esa línea, Jossmery respondió segura de sí misma. “Entonces soy una chica fina, así sea de donde sea, haya salido del distrito de donde sea, yo tengo valores y nadie me lo va a quitar”, concluyó.

Sobre la broma de las chanclas, Jossmery Toledo la tiene clara y se mostró orgullosa de sus raíces y su moda. “No me molesta, siempre he andado así, en mi casa, en mi barrio, yo soy de barrio. No me avergüenzo de hasta de ir a comprar algo en pijama”.

