Jossmery Toledo rompe en llanto por pérdida de maleta con dinero: “Voy a tener que volver”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘ex policía’ contó muy apenada que no podrá continuar sus vacaciones en Europa porque perdió cosas de valor y casi todo su dinero.

Jossmery Toledo vivía días de ensueño en Europa, a donde fue a visitar a su novio y también a conocer varios lugares del continente. Pero todo ha llegado a su fin después de que la ‘ex policía’ contara que perdió su maleta con objetos de valor y casi todo su dinero.

“Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias… porque he estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé, me da ganas de llorar de la cólera”, inició diciendo Jossmery. “Yo hice una conexión de Florencia, Italia, a Madrid y de Madrid aquí, a Sevilla, y nunca apareció mi maleta”, continuó.

Jossmery asegura que no le dan ninguna solución ni respuesta acerca de su maleta, a pesar de los dos días que lleva insistiendo con el tema. “He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (…) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola, voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”, explicó.

Mire también: Mia Khalifa y reguetonero Jhay Cortez confirman relación con beso en redes sociales

“Voy a tener que regresar a Perú”

La ‘ex policía’ se mostró muy enojada por la situación que le tocó vivir, dado que su dinero ahorrado y las compras que había realizado se fueron con la maleta. “Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú”, dijo.

“Me quedé sin cosas, mi amiga me está prestando dinero para poder comprármelas, entonces me voy a tener que regresar a Perú. De verdad que es ofuscante, estresante… no sé, son cosas que uno ahorra para poder comprárselas y que te la quiten así de la nada, entonces espero que aparezca mi maleta pronto”, añadió.

Además: ‘Fideito’ habla tras empujón de Mario en la ‘Teletón’: “No hagan tormentas en vasos de agua”