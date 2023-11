Jossmery Toledo se amaneció en depa que Olenka Mejía afirmó pasar la noche con Jefferson Farfán

Jossmery Toledo nuevamente está dando de qué hablar y es que esta vez la expolicía ha sido captada amaneciendo en el departamento en el que inicialmente Olenka Mejía afirmó que había pasado la noche junto a Jefferson Farfán.

Si bien es cierto no se ha confirmado la presencia de Jefferson Farfán en la vivienda Toledo salió bastante alegre a la mañana siguiente sin saber con quién pasó la noche exactamente.

¿Qué oculta?

El programa de ‘Amor y Fuego’ promocionó las imágenes donde se puede ver a Jossmery Toledo ingresando al departamento que Olenka Mejía había comentado que había pasado la noche con Jefferson Farfán. Como se sabe por estas afirmaciones el exjugador la denunció por difamarlo.

Sin embargo, la expolicía fue vista entrando y saliendo del departamento al día siguiente, Jossmery lucía tranquila y feliz de haber acudido al lugar sin la presencia aparente de la popular ‘Foquita’.

Cabe resaltar que Jossmery en un momento afirmó que era buena amiga de Farfán, tanto así que hasta le mando un beso al ex pelotero pues al parecer mantienen una fuerte amistad.

Hasta el momento la ex saliente clandestina de Paolo Hurtado no se ha pronunciado acerca de estas especulaciones que la vincularían con el exjugador y se le ve enfocándose en su figura y en proyectos personales.

Mandas indirectas

El concierto “Sexy Halloween” reunió a diversas figuras del espectáculo nacional como Samahara Lobatón, Vanessa López, entre otros, en el estadio de la San Marcos. Una presencia que llamó bastante la atención fue Jossmery Toledo, quien llegó fuertemente resguardada.

La expolicía estuvo junto a un grupo de amigas y se les vio bastante animosas en todo momento. Por ello, Jossmery Toledo y compañía no dudaron en cantar a viva voz el tema “Dices”, de “De la Ghetto”.

Esto habría sido algo “normal”, sin embargo, escondería un mensaje oculto. El video que fue compartido en redes sociales generó todo tipo de reacciones por la letra de la canción.

«Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo, y así no se puede», fue lo que entonó Jossmery Toledo, mirando defrente a la cámara y hasta señalando con el dedo, mientras que una amiga suya grita detrás de cámara: «¡Perro!». Esto fue compartido en las historias de Instagram de una de las asistentes. ¿Le dedicó el tema a Paolo Hurtado?

En su cuenta oficial de Instagram, Jossmery Toledo comparte diversos momentos con sus fanáticos y esta vez decidió mostrar uno de sus hobbies. Esto lo hizo luego que Rosa Fuentes publicara su primera foto con su hijo recién nacido, fruto de la relación que mantuvo con el «Caballito».

“Otra cosa que me encanta hacer es escuchar música a todo volumen. Aprenderme la letra de las canciones. Me relaja mucho”,señaló la expolicía. Sin embargo, el detalle revelador fue la letra de la canción que se encontraba escuchando y no dudó en tararearla.