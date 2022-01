Jossmery Toledo: “si un hombre te pone todo, siente que eres de su propiedad”

Compartir Facebook

La modelo Jossmery Toledo confesó que ha realizado muchos viajes, pero aclaró que siempre lo hizo con su dinero, descartando así a terceros que pretenden regalarle lujos y viajes.

“¿Tú me has visto con alguien en otro país? (me he ido) con mi plata, por favor. Trabajo para viajar”, aseguró enfáticamente en entrevista con el programa online “¿Tú quieres show’?”.

La modelo indicó que ella suele viajar en compañía de sus amigas y aseguró que no se ha topado con personas que le propongan pagarle su boletos aéreos o estadías.

“Yo pienso que si un hombre te pone (un viaje) a otro país, ya estás predispuesta a estar con esta persona, en cambio si no te paga nada, si quieres estás (con él), y si no, no. Es tu decisión”, afirmó.

Jossmery Toledo ha recibido ofertas para la alcaldía y no lo descarta

La expolicía Jossmery Toledo está pensando seriamente en ingresar a la política ahora que se vienen las próximas elecciones municipales. Incluso, no ha descartado postular a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, distrito donde reside.

La modelo en influencer indicó que ha recibido variedad de propuestas de partidos políticos para lanzarse como regidora de la zona, incluso como alcaldesa. No obstante, no confirmó haber aceptado y señaló que sigue evaluando las opciones presentadas.

“Sí, he tenido propuestas para regidora también. Todavía estoy pensando, así que tengo que analizar varias cosas porque no me quiero manchar”, manifestó y no rechazó la idea de participar en política aunque para ello necesitará de preparación previa.

Jossmery afirmó que de incursionar en el ámbito político, buscaría mejoras y apoyar a la gente de su distrito. “Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, declaró la joven.

