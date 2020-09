Jossmery Toledo sobre Jean Deza, “Me metió puñete en la nuca”

Compartir Facebook

Luego que el futbolista del Club Binacional, Jean Deza, anunciaba por las redes sociales que retomó su relación con Shirley Arica y por ende el final con Jossmery Toledo, la expolicía lo denunció por violencia física y psicológica. ‘Magaly TV: La Firme’ difundió un acta policial que da cuenta de una discusión que ambos habrían sostenido la noche del miércoles 2 de septiembre en el departamento donde convivieron.

Según consta en el documento que tuvo acceso el programa de ATV, Jossmery afirma haber sido “golpeada con un puñete a la altura de la nuca y (además) cogida fuertemente de ambos brazos” por parte de Deza, quien ya tiene denuncias anteriores por parte de su entonces esposa Kleydi Rossi Medina y también de su exnovia Andrea Castillo. Magaly comentó que la modelo habría pedido 20 mil soles para abandonar el departamento que compartieron.

“A EMPEZAR DE CERO”

Tras ser abandonada de la peor manera, la joven publicó ayer en su cuenta de Instagram trotando y anunciando que empezará de cero tras esta mala experiencia en el amor. “Hace tiempo que no salgo a correr, así que me canso. Además, cuando haces cardio no importa si corres o caminas porque igual quemas calorías. A empezar de cero con lo que más me gusta: hacer el ejercicio”, aseguró la influencer.

“YO SOY BRAVAZO”

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, Jean Deza aseguró que ya no estaba con la polémica influencer hace tiempo pese a que vivían juntos. “La gente está loca…(…) ¿Con Jossmery? Ya no estoy con ella. Vivía con ella, pero no estaba con ella. Yo soy bravo… yo soy pero bravazo”, manifestó el jugador de 27 años restando importancia al escándalo.

LE DABA PLATA A EXTOMBITA

En tanto Shirley reafirmó que retomó su romance y descartó ser la manzana de la discordia pues “la primera que estuvo con él fui yo”. Además, deslizó que Toledo recibía dinero por parte de Deza cuando ambos aún eran pareja y -según dijo no la dejaba trabajar.

“Si no la ha dejado trabajar (a Jossmery Toledo), pobrecita, qué rico es estirar la mano y que te den plata… Nadie te puede decir lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Ella no es una niña de 5 años como para que un hombre la manipule”, aseguró.

