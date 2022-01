Jossmery Toledo sueña con la alcaldía de SJL: “me gustaría estar en el poder”

Compartir Facebook

La modelo Jossmery Toledo llegó como invitada al set de ‘Mujeres al mando’ y respondió si le gustaría llegar a la alcaldía de su distrito San Juan de Lurigancho.

La expolicía reveló que algunos partidos políticos le han ofrecido postular como regidora y hasta como alcaldesa de SJL, sin embargo, aseguró que aún no ha aceptado. Precisó que todavía la está pensando.

“Sí, he tenido propuestas para regidora también. Todavía estoy pensando, así que tengo que analizar varias cosas porque no me quiero manchar”, dijo la modelo.

Pese a no tener claro su futuro en la política, Jossmery Toledo confesó que sí le gustaría llegar al poder, pero con una preparación previa.

Jossmery Toleda se somete a radical cambio de look sorprendiendo a fans

La popular ex ‘Tombita’ Jossmery Toledo una vez más sorprende a sus miles de seguidores pero no por un nuevo romance o una nueva pelea con alguna modelo sino por el radical cambio de look al que se sometió.

A través de sus redes sociales la modelo mostró el proceso de lo que sería su nueva faceta pues no se sabía porque color había optado Jossme hasta que de un momento a otro dejó a más de uno con tremendo cambio.

«Estoy desde las 12 de la mañana aquí ya no tengo raya pero vale la pena porque va a quedar perfecto», dijo Jossmery en sus redes dejándose ver con el tinte en la cabeza esperando que haga efecto la coloración.

Minutos después Jossme publicó los resultados de su cambio de look sorprendiendo con un rosa fantasía dejando atrás el rubio que la caracterizaba.

