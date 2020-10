Compartir Facebook

La famosa ‘tombita de la farándula’, Jossmery Toledo, está en el ojo de la tormenta luego de que compartiera un par de historias en su cuenta de Instagram donde se le ve entrenando en un gimnasio, pese al estado de emergencia.

Desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país, rubros como las discotecas, bares y gimnasios quedan terminantemente prohibidos debido a que provocaban aglomeraciones.

Es por ello que, sorprendió a más de uno al aparecer con ropa deportiva, aclarando que se encontraba sola entrenando en un gimnasio ‘para ella solita’.

«Cuando tu amigo te presta el gym para ti sola», escribió en la descripción de la primera historia, donde se le ve con el cabello recogido y mostrando sus ‘coquitos’ frente al espejo.

Pese a que todavía se encuentra en conversaciones del Ejecutivo si es que se volverán a abrir pronto los gimnasios, por ser un foco de contagio importante todavía nada está dicho.

‘LA CHAMA’ LA ECHA

Poco después de que aparecieran un grupo de videos íntimos entre Fabio Agostini y Jossmery Toledo de hace dos años, la ‘Chama’, Alexandra Méndez, salió al frente a mencionar que la extombita tiene todavía peores.

“A mí me llegó el video por unas amigas donde me decían: mira la Tomba, se la da de digna (…) a mí Fabio me lo mostró de su celular, pero nada más, nadie lo sabía”.

