Jossmery Toledo y Mayra Goñi aparecen juntas cantándole al desamor

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Después de todas las críticas que recibió por su polémica relación con el jugador Jean Deza, Jossmery Toledo parece haber encontrado consuelo en sus amigas para reponerse de la situación atravesada. Sin embargo, en su círculo resalta la presencia de Mayra Goñi.

En una historia publicada por la actriz y cantante, se confirmaría que existe una relación de amistad entre Jossmey y Mayra, a pesar que nunca se les haya visto juntas. Tal parece que, durante esta pandemia o quizás por lo ocurrido a la ex policía, se acercaron y ahora comparten momentos íntimos.

También te puede interesar: Daniela Darcourt se muestra enamorada en redes, ¿Quién será el afortunado?

Precisamente, se les ve que son muy unidas, pues se dejaron ver cantando “Maldito”, una canción de Mayra que trata del desamor.

“Chicos, estoy acá con un ‘team’ de todos los que hemos tenido un maldito en nuestras vidas. Yo hoy día no me he puesto, pero acá mis amigas tienen su polera que dice: Maldito remix y vamos a dedicarles una canción”, mencionó Goñi.

Después continuaron cantando la canción mencionada, mientras la ex de Nesty enfocaba a Jossmery Toledo, quien entonaba el ‘single’ haciendo un gesto con las manos de lágrimas.

Como se recuerda, Jossmery Toledo acaba de salir de una relación con el jugador Jean Deza, quien la habría engañado con la modelo Shirley Arica, a pesar de convivir juntos. Por otro lado, Mayra Goñi también disfruta de su soltería, ya que finalizó su noviazgo con Nesty. Sin embargo, el cantante cubano aclaró que continúan siendo amigos, pues terminaron en buenos términos.

También te puede interesar: Stephanie Valenzuela defiende a Sheyla Rojas por la difusión de chats