Jossmery Toledo y sus provocadores mensajes tras el nacimiento del hijo de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado

¿Se la manda al “Caballito”? Rosa Fuentes, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo han estado envueltos en más de un escándalo esta última semana. Esto se dio en los últimos días de gestación de la esposa del futbolista, quien ayer dio a luz a su tercer hijo. Al parecer, ello no pasó desapercibido por la expolicía, ya que mediante redes sociales, mandó provocadores mensajes y usuarios especulan que sería para el pelotero.

Jossmery Toledo, un “fuego” en Instagram

Minutos antes del mediodía, Rosa Fuentes mostraba su primera foto junto a su tercer hijo con unas emotivas palabras en redes sociales. “Dios es grande. Ya estás conmigo y es para siempre. Mi bebé Vasco. Gracias Dayana García por plasmar en fotos lo más profundo de mi ser”, posteó.

Al parecer, esto no habría pasado desapercibido por Jossmery Toledo, quien poco después empezó a subir historias en su Instagram. Mostrando su infartante figura, la expolicía no dudó en dar a conocer su rutina del domingo.

Sin embargo, debido a lo provocadoras que podrían ser sus fotos, muchos usuarios en redes no dudaron en señalar que serían indirectas para Paolo Hurtado. Cabe resaltar que ambos estuvieron envueltos en más de una pelea, donde mostraron sus chats y conversaciones reveladoras de su relación clandestina.

“Mejor etiqueta al caballito”, “todo lo que se perdió Paolo Hurtado”, “Jossmery Toledo mostrándole al feo de Hurtado todo lo que se perdió”, “Jossmery ya no llora ahora Jossmery factura”, se lee en redes sociales.

¿Solo fue un pasatiempo?

Durante la entrevista de Paolo Hurtado con Magaly Medina, el futbolista realizó más de una verdad reveladora. Entre otras cosas, el “pelotero” aseguró que nunca se enamoró de Jossmery Toledo, y por el contrario, solo le decía cosas para que ella siga con él.

“Cuando uno está en una relación así (clandestina) dice muchas cosas que quizás no quiere decir. Al final pude haber dicho muchas cosas, pero quizás no lo sentía. Decía las cosas por cumplir para poder seguir en el mundo que yo creía que estaba bien”, indicó.

Asimismo, recalcó que en su momento le dijo muchas cosas a Jossmery Toledo, pero no eran verdad. Paolo Hurtado se mostró convencido de que la ex Esto es Guerra saldrá a hablar, y señaló que no tiene miedo a sus pruebas.

“Estoy seguro de que después de esto ella va a salir a mostrar todo lo que tiene, estoy segurísimo. Va a mostrar todo lo que yo le decía”, apuntó Paolo Hurtado. Magaly fue más incisiva y el futbolista terminó confesando.

“Sí, le decía que estaba enamorado. No puedo negarlo, pero era para que la persona (Jossmery Toledo) no se aleje de mí. Ella también, yo pienso que sí se enamoró de mí”, acotó.