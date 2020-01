‘Policía sexy’ Jossmery Toledo se va de la PNP

Se cansó. En un documento que llegó a Karibeña se pudo constatar que la popular ‘policía sexy’, Jossmery Toledo, se encuentra haciendo los trámites para pedir su pase al retiro de la PNP. Los motivos serían las constantes críticas que recibió por parte de algunas figuras públicas y los ataques de los cibernautas en las redes sociales.

Sin embargo, no podría ir tan fácilmente pues ella se encuentra en investigación del escándalo que se desató por su video en la aplicación TikTok luciendo el uniforme policial.

“Ella está presentando su solicitud de pase al retiro pero aún le falta internar su carnet para que regularice el documento. Igual, si ella está investigada por cometer una infracción muy grave no se puede retirar de acuerdo a la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP”, señaló nuestra fuente.

MAGALY SE BURLA

La conductora de ‘Magaly Tv, la firme’, le dio con palo tras dar a conocer que cobraría mil dólares por publicación en las redes sociales. “A la policía Jossmery Toledo, la bataclana que lleva dentro le aflora en todos los momentos. Cobra mil dólares por una historia de quince segundos en su Instagram. Ni yo (cobro eso). Ahora entiendo por qué se está dedicando al modelaje y a los eventos”, señaló Medina.

“¿Está con licencia o no? Si uno revisa su Instagram más parece un ‘book’ de una modelo porque hay más fotos en ropa de baño, luciendo su físico y su trasero. ¿A qué hora trabaja esta policía? Con razón estamos mal en seguridad”, arremetió.

“Vivo en zona roja”

Jossmery se defendió a través de sus redes sociales y negó que cobre esta cantidad de dinero. “Sospechosamente días atrás me querían contactar para una entrevista, cosa que no puedo declarar por el momento y menos lo haría en ese programa… Si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria ¿no? y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja”, dijo.