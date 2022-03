Jossmery y Fabio son captados en coqueteos: “Deja de hacerte la tontita”

Compartir Facebook

La ex suboficial estuvo junto a Fabio Agostini y ambos confirmaron que ya se olvidaron de las peleas del pasado y son nuevamente amigos en redes.

Jossmery Toledo y Fabio Agostini tuvieron un fugaz romance hace algún tiempo, pero las cosas no terminaron nada bien. Recientemente el español cumplió 32 años y por eso fueron a preguntarle a Jossmery qué le regalaría a Fabio.

Cuando las cámaras de ‘América Hoy’ se acercaron a Jossmery, Fabio llegó para ponerla en aprietos. “Feliz cumpleaños”, le dijo Jossmery al español con una palmada en el hombro.

En ese momento Fabio dijo lo siguiente: “Así me saluda cuando estás las cámaras, pero cuando no están las cámaras, mejor ni te digo”. Ambos rieron muy coquetos luego de las palabras de Fabio.

“Estás bien bloqueado papito”, dijo la ex suboficial para no ponerse nerviosa. “Cómo cambia cuando están las cámaras, vamos a decir las cosas claras, yo la bloqueé primero en el whatsapp y luego de picona me bloqueó en Instagram”, reveló Fabio.

Luego, Jossmery continuó diciendo que ya se olvide de todo lo que pasó entre ellos pues está en el pasado. En ese momento Fabio llegó por detrás y se acercó al oído de Jossmery para decirle lo siguiente: “Deja de hacerte la tontita”. Ella se alejó del español avergonzada y con una gran sonrisa.

La ex suboficial se burló de las declaraciones de Fabio Agostini quien dijo que ella lo llama seguido, y lo bajó de su nube.

¿Habrá reconciliación? Jossmery Toledo y Fabio Agostini tuvieron un fugaz romance hace tiempo, pero ahora que están junto en EEG, volvieron a los dimes y diretes. Todo empezó cuando Jossmery le pidió al español que se olvide de ella y la “supere”.

Es allí que Fabio dijo que la que no lo supera es ella porque sigue hablando de él y hasta reveló que ella es la que lo llama por teléfono constantemente. “Pero para qué dijo eso, si yo no digo nada… Superar de qué si todos los días me está quemando el teléfono”, señaló.

Jossmery tomó con mucha gracia aquella situación, pero no dejó pasar la oportunidad de cuadrarlo desmintiendo su versión. “Qué alucinado, está más bloqueado de todos lados, qué voy a llamar a ese”, dijo la ex suboficial entre risas.

“Pasado pisado, yo soy así”, explicó Jossmery. Parece que la ex parejita ha vuelto a las andadas y estarían camuflando el haber retomado la comunicación. Hasta el momento todo se trata de especulaciones, lo cierto es que tal vez a Paula no le guste nada la reconciliación de ambos.

