Jossmery y Macarena Gastaldo se reconcilian y vuelven a ser amigas otra vez

¡’Pinkys’ de nuevo! La ex policía y la modelo argentina se reconciliaron con un almuerzo, tras una fuerte discusión, retomaron su amistad.

¡Juntas de nuevo! Macarena Gastaldo subió un video en sus redes sociales sobre su amiste con Jossmery Toledo luego de tildarla de ‘soplona’ por supuestamente evidenciar información a la prensa.

Al parecer ambas influencers son amigas de nuevo, y se reconciliaron con un almuerzo, donde ambas chicas se dejaron ver juntas y muy felices: “Un día de chicas hermosas. Te he perdonado dale, dale. Que rico”, decía Macarena a Jossmery.

YA NO ES AMIGA DE PAULA MANZANAL

Paula Manzanal estuvo enlazada con el programa ‘América Hoy’ donde reveló que en los próximos días recibirá las llaves de su departamento en Barcelona, lugar que cuenta con cuatro habitaciones para recibir a todos sus amigos, menos a Jossmery Toledo, a quien ya no la quiere ver ni en pintura.

“No, creo que no (la hospedaría), mi casa es más familiar, buena vibra y así prefiero tenerla. Tampoco nos hemos amistado, ya no somos amigas, hemos hablado, hemos dejado las cosas ahí, se acabó, pero ya no somos amigas. La promesa de llevarla a Ibiza se canceló porque hubo una traición”, dijo Paula sobre su relación con la ex suboficial.

De otro lado, ratificó que Jossmery intentó tener un acercamiento con su expareja Ignacio Baladán. “Hace un año le pidió su número a mi expareja. Dijeron que no era amiga de Jossmery por el lugar donde vivía, me tildaron de clasista, pero nada que ver”, agregó dejando en claro que no es una persona discriminadora.

SIN CELOS POR FABIO

En cuanto a las imágenes compartidas por Fabio Agostini en sus redes sociales, donde se luce cargando a guapas mujeres, jura que no le da celos y no descartó retomar su romance. “Si fuera mi pareja si me enfadaría, pero como no estamos. ¿si me da igual que él cargue a otras chicas? Creo que tenemos bastante confianza y no me da celos que cargue a otra chica”, precisó, Paula Manzanal.

