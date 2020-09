Jossmery y su vida amorosa: «Ya no me voy a dejar llevar por el corazón»

Compartir Facebook

Jossmery Toledo contó a un medio local que va dejando su historia amorosa en el pasado. Aunque, la ahora chica fitness asegura que el amor no se va de la noche a la mañana, no piensa retroceder pues es un capítulo de ayer.

“El amor no se va de la noche a la mañana.”; “Una cosa es lo que siento, otra lo que pienso.”; “Ya no me voy a dejar llevar por el corazón«, dijo la modelo.

La abogada titulada le pone un freno a cupido y está lista para enfrentar lo que viene con una sonrisa y gran estado de ánimo. Jossmery Toledo ahora se dedica al gym, mientras espera alguna propuesta en la pantalla chica, hace poco la vimos junto a Magaly Medina, Rodrigo González y en América Televisión.

JOSSMERY TOLEDO REVELÓ QUE SUFRIÓ ACOSO

Jossmery Toledo confesó en Amor y Fuego que fue víctima de acoso cuando formaba parte de la institución. La ‘chica fitness’ explicó cómo sucedió el terrible suceso en su vida con un coronel de la PNP.

“Había un coronel que casi incluso me besa, para mi fue chocante porque nunca había tenido algo así”, expresó Jossmery Toledo.