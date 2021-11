Jota Benz habla sobre ‘chape’ de Angie Arizaga y Deyvis Orosco

Compartir Facebook

La hija de Jessica Newton compartió en redes sociales una imagen de Deyvis junto a su pequeño para resaltar su gran trabajo de padre.

Cassandra y Deyvis siguen enterneciendo las redes sociales con su historia de amor y con la familia que formaron con la llegada del pequeño Milan. Ellos están viviendo los primeros días de padres primerizos y están más que emocionados con su bebé.

Sin embargo, lo más importante en esos primeros días es que ambos puedan apoyarse dado que la madre no se recupera tan rápido luego de dar a luz. Y eso es exactamente lo que está haciendo Deyvis Orosco con Cassandra y ella quiso resaltar su trabajo.

“Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, inició diciendo la hija de Jessica Newton.

“Hoy @deyvisorosco me miro y me dijo: ‘Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido’. No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie más. Eres un hombre increíble, te amo”, agregó Cassandra para cerrar las lindas palabras que le dedicó al padre de su pequeño Milan.

