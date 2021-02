Jota Benz quiere ‘matri’ con Angie: “Voy a ser el mejor esposo del mundo”

Compartir Facebook

Viento en popa. La pareja conformada por Jota Benz y Angie Arizaga se está consolidando cada vez más e, incluso, ya están haciendo planes a largo plazo, pues hablan de tener una familia juntos.

En entrevista en un programa de espectáculos, el hermano de Gino Assereto confesó que, a pesar de no haber entregado el anillo, conversan mucho acerca de las cosas que desean hacer en un futuro próximo.

“Angie ha llegado en mi vida para intensificar todo lo que yo quería. Ella me ayuda a mí y yo la ayudo a ella. Hay muchísima comunicación y, tanto yo como ella, estamos acostumbrados a eso. Lo hemos conversado y lo de nosotros nos va a diferenciar de las demás parejas”, indicó el también músico.

Además, reveló que, de casarse con la “negrita”, Angie Arizafa, y tener hijos, se convertirá en el mejor esposo papá del mundo. Sin embargo, precisó que no están apresurados, pues todo llegará en su momento.

“Si tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado, voy a ser el mejor esposo del mundo. Y si me toca ser papá mañana o pasado, voy a ser el mejor papá del mundo. No me pongo planes, ni digo lo haría porque va a llegar cuando tenga que llegar”, finalizó Jota Benz.

