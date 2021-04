Jota se defiende de críticas como cantante: “El arte no tiene que ser entendido por todo»

Compartir Facebook

Bañado en aceite. El lanzamiento del “chico reality”, Jota Benz, ha sido bien recibida por todos sus seguidores. Sin embargo, también se ha ganado detractores, ya que indican que no tiene talento para destacar en el ambiente musical.

Ante esto, el hermano de Gino Assereto recalcó que no le afecta la ola de críticas que tiene por su incursión como cantante, pues existen artistas para todos los gustos. Incluso, mencionó que el arte no necesita ser entendido necesariamente por todos.

“Hay artistas para todos los gustos. Si pones Bad Bunny, que es el máximo exponente de todo, no tiene ni idea de cómo tocar un instrumento musical. Es allí donde la gente que yo considero diferente y de mente abierta entiende que la música es un arte y puede ser abstracto, no tiene que ser entendido por todos y por eso se llama arte”, señaló Jota Benz.

Asimismo, el “chico reality”, resaltó que está próximo a estrenar un nuevo álbum con 5 canciones para el agrado de todos sus fanáticos y la desdicha de todos sus críticos que cuestionan su talento.

“No busco ser el más entonado. Como dijo el gran Anuel, es un negocio, el que lo entiende se va para arriba y el que no se estanca. Tengo un álbum listo y cinco canciones. Hay Jotita para rato para lo que no quieren y para más rato para los que me aman”, finalizó.

