Joven acusa a suboficial de violarla en hostal de Comas

Una joven denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un suboficial en actividad de la Policía Nacional. La víctima refiere que el ataque ocurrió antes de finalizar el 2020, luego que ambos acordaron tener su primera cita tras contactarse por redes sociales. La muchacha refiere que el policía, Hilmer Josué Azaña Alvarado (22) en todo momento la encañonó con su arma para consumar el acto sexual.

La cita fue pactada en el cruce de las avenidas Universitaria y México, en la urbanización El Parral, en Comas. La joven cuenta que primero compraron dos latas de cerveza en una bodega. Pasaron unos minutos para que el policía cambie de actitud y la amenace.

NUNCA ACEPTÉ

“Nunca acepté. Todo fue por amenazas, se puso detrás de mí y me dijo que tenía un fierro, por eso entré al hostal”, refiere la joven sobre lo ocurrido el pasado 29 de diciembre. En el parte policial, presentado por América Noticias, subraya que ambos ingresan al hospedaje J&R, usando diferentes nombres, para estar en el lugar apenas veinte minutos.

“Entré en shock al ver cómo me apuntaba con su pistola. Yo tomo pastillas contra los nervios, ahora lo tengo que hacer seguido. Quiero justicia, he quedado mal psicológicamente, me siento mal”, agrega la joven.

El suboficial de tercera, que ya es investigado por la institución, trabaja en Comas y actualmente se encuentra en calidad de citado por el caso. La víctima agregó que Azaña Alvarado le dio veinte soles “porque no quería tener hijos”.

el dato

Se supo que Inspectoría General de la PNP también investiga esta terrible denuncia.

