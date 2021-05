¡Para que aprenda! Joven es latigado por ronderos tras ser acusado de ser infiel por su pareja

Compartir Facebook

¡Por bandido! Joven que fue acusado de ser infiel por su pareja, fue latigado por los ronderos para darle una buena lección.

Joven de 22 años fue acusado de infidelidad por parte de su pareja y fue castigado con 10 latigazos por los ronderos campesinos del distrito de Tambo grande en Piura.

Esto ocurrió el pasado martes, en Pedregal Chico, en donde el presidente de los ronderos locales, Germán Juárez, fue alertado por la denuncia que hizo Esther, victima del engaño por parte de Nilton, a quien procedieron a buscarlo por la zona.

Tras varios minutos de búsqueda, el joven fue hallado en el Asentamiento Humano Juan Velasco Alvarado, el cual fue trasladado a un local y durante el juicio lo sentenciaron a 10 azotes.

Nilton se puso boca abajo y fue azotado delante de su novia, esto mientras que Juárez le daba indicaciones para que respete a la mujer.

“Si tu padre no te dio consejos, ahora me toca a mí decírtelos, esto es para que respetes y otro día no lo hagas. Me da tanta pena que todavía 22 años, engañes en estas condiciones, aprende a valorar y respétalas”

Tras terminar el castigo, el joven se disculpó con su pareja y firmó un documento con la promesa que no volverá a cometer los mismos errores, en caso contrario, el castigo sería el doble.

