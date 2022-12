Joven barbero le hace cortes de pelo gratis a las personas en situación de calle

Compartir Facebook

Ayudar es una acción que hace sentir mejor a quien lo necesita, como también a nosotros mismos. Muchas veces nos ponemos a pensar en cómo podemos aportar con nuestro grano de arena al mundo, y la verdad es que no es necesario tener una fortuna para hacer cambios, solo basta con lo que nos nazca del corazón.

Kevin es un joven barbero que vive en la ciudad de Concepción (Chile), y a sus 24 años se dedica a hacer actos solidarios con las personas que lo necesitan.

¿Cómo ayuda?

usa su talento y herramientas para hacerle un corte de pelo completamente gratis a quienes viven en situación de calle, un gesto por el que ha recibido elogios y aplausos en TikTok. Desde hace 4 años que se dedica a este rubro, y lleva 4 meses haciendo estas buenas acciones.

Por medio de su cuenta ‘barbero.keviin‘, el peluquero comparte los videos de sus buenas acciones para inspirar a los usuarios. Solo basta con instalar una silla, colocar una tela y manos a la obra.

“Desde pequeño siempre me ha gustado cortar el pelo, pero por temas monetarios no podía comprarme las herramientas porque son súpercaras, hasta que logré juntar el dinero y poder empezar a trabajar en lo que me gustaba“, dijo

“Tenemos 1.500 oportunidades de ser amable cada día. La más eficaz y más fácil para ser feliz “, dice uno de sus videos que ha acumulado 1,9 millones de reproducciones, el cual muestra a Kevin haciéndole un corte de pelo a un hombre que quedó irreconocible gracias al talento del joven.

Fue su madre quien le inculcó desde pequeño la importancia de ayudar a las personas. Algo que hacía de diferentes formas hasta que encontró su especialidad. “Tenía las herramientas y pensé en qué podía aportar. Vi a una persona que estaba en muy malas condiciones y me atreví a preguntarle si quería un corte de pelo y afortunadamente me dijo que sí. Fue súper respetuoso y las personas que pasaban me grabaron y sacaron fotos”, comentó