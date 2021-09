Joven busca ‘chamba’ para su novia gestante porque a el le duele la cabeza para trabajar

Compartir Facebook

¡QUÉ TAL RAZA! Un jovencito que está a vísperas de ser padre publicó a través de sus redes un mensaje para todo aquel que sepa de algún trabajo para su enamorada quien tiene 3 meses de gestación y quiere trabajar.

Por si fuera poco no solo causó indignación en las redes el pedido laboral sino que el joven escribió que el no podía trabajar ya que tiene calor y le duele la cabeza desatando las críticas de miles de usuarios la no ser un hombre responsable con un bebé en camino.

Edgar Alexis, natural de Coahuila de Zaragoza, en México, publicó dos fotografías junto a su pareja, una joven en estado de gestación. De acuerdo al post, la joven tenía tres meses de embarazo y aún no tenían ningún artículo para su bebé.

Por lo que quería un ingreso que les permita ir comprando todo lo que necesitará el pequeño bien nazca.

Lo que causo revuelo

Lo que encendió las redes fue el curioso pedido de Alexis quien en lugar de priorizar el bienestar de su pareja prefiere que ella trabaje mientras el descansa.

“Hola amigos, les quiero pedir un favor lo que pasa es que ya tengo un rato sin trabajo y mi novia está embarazada (tiene 3 meses) como no tengo trabajo, no le he comprado cosas esenciales para cuando nazca y quería pedirles de favor, si conocer algún trabajo donde acepten embarazadas, se los agradecería mucho”, se lee en el post de Facebook.

Después de haber recibido miles de críticas e insultos por el indiferente pedido el joven se disculpó y dijo que si tiene trabajo y que su novia no estaba embarazada todo se trató de una simple broma en sus redes.

A pesar de haber aclarado el suceso no dejó de lloverle todo tipo de opiniones pues en un escenario donde el caso hubiera sido real las consecuencias podrían haber sido graves al exponer a su enamorada a trabajar cuando el lo podía hacer tranquilamente por el bienestar de su familia.