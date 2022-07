Joven de 28 años vive como una bebé: usa pañales y chupón

Compartir Facebook

Una mujer de 28 años, originaria de Pennsylvania, EE.UU, se ha vuelto viral tras revelar que le gusta vivir como una bebé.

A los 9 años descubrió ese gusto pero fue hasta los 26 cuando decidió «convertirse» en una bebé.

Lucy Anne, como se llama la joven también reveló que para quedarse dormida le pide a su novio que le lea cuentos para niños e incluso toma biberones mientras está en casa.

Desde que empezó a vivir su vida como una menor, ha decidido vender fotos en las que usa pañal.

La mujer, quien se dedica a la seguridad cibernética, aseguró que no se trata de un fetiche sexual sino de una característica de su personalidad. “De adolescente experimenté usando pañales y empecé a explorar la comunidad de ‘amantes de los pañales para bebés adultos’”, explica Lucy, según reporta el diario inglés The Mirror.

A sus trece años empezó a buscar en foros acerca de las necesidades que tenía y para su sorpresa se encontró con que existía una comunidad de adultos bebés: ABDL, por sus siglas en inglés.

La joven comenzó a usar pañales en casa mientras estaba con una de sus exparejas, quien también era parte de los adultos bebés. Abrió cuentas en Instagram y Twitter para poder compartir su estilo de vida, aunque a veces recibe peticiones de carácter explícito que le generan mucha incomodidad.

“A través de comisiones he logrado conseguir más de 200 dólares pero he ganado más con los regalos que me hacen llegar algunos seguidores, como peluches y pañales”, explicó la joven.

Entre las comisiones le han pedido que lleve a cabo prácticas sexuales con sus peluches o mientras está vestida de niña. Su reacción ha sido bloquear a las personas que le exigen cosas de esa índole.

