Joven denuncia que fue violada por suboficial: “Me dijo que tenía ‘fierro’”

Lo que se suponía sería una cita agradable y una primera vez conociendo a otra persona, resultó siendo una tortura para este jovencita. Ella denunció que fue abusada sexualmente por un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cita terminó en el hostal

Ambos se conocieron por primera vez, ella pensó que sería una cita cualquiera, sin esperar lo que iba a ocurrir. Según cuenta la jovencita al encontrarse con el policía Hillmer Josué Azaña Alvarado de 23 años en el cruce de las avenidas México y Universitaria en Comas acudieron a una bodega para comprar dos latas de cervezas.

Cuenta que cuando llegaron cerca a un hospedaje situado en la calle Santiago, urbanización El Parral (Comas) el suboficial la amenazó, ahí sufrió un ataque de pánico por lo que no pudo poner resistencia. De acuerdo a la denuncia de la joven, la presunta violación ocurrió el pasado 29 de diciembre.

“Nunca acepté. Todo fue por amenazas. Me dijo que tenía fierro (pistola) por eso entré (al hostal) y estaba en pleno shock. Se puso detrás de mí y me dijo ‘no te me achores porque tengo arma’. No puse resistencia. Incluso yo sufro de ataque de pánico y tomo pastillas cuando pasa algo fuerte”, contó la joven.

Suboficial la habría dejado en shock

Según la denuncia policial, se detalla que ambos ingresaron al hospedaje usando nombres diferentes, a pesar que estuvieron en el lugar solo veinte minutos, para esta joven fue una eternidad. “Me dijo toma veinte soles. Quiero justicia. He quedado mal psicológicamente, me siento mal”, dijo la joven casi en llanto.

Según informes de la Policía Nacional, se afirmó que actuaron de acuerdo a ley e informó que la denuncia ya fue puesta de conocimiento al Ministerio Público. También precisó que Inspectoría General de la PNP también realiza las investigaciones correspondientes.

