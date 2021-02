Compartir Facebook

Pese a que todos quisiéramos despertar un día y pensar que la pandemia solo fue una pesadilla, eso es imposible. Sin embargo, un joven de 19 años parece ‘haberlo logrado’, tras despertar del coma 10 meses después.

Joseph Flavill está en la nueva normalidad, pero sus pensamientos siguen en la antigua ya que no recuerda absolutamente nada de lo que la pandemia de coronavirus ha causado en todo el mundo a poco más de un año.

Pese a que logró contagiarse de COVID-19 en poco tiempo, un accidente de auto provocó que ingresara a estado de coma y luego de que las esperanzas estuvieran casi perdidas, despertó sin entender lo que sucede.

Puede sonar a la escena de una película de ciencia ficción. Sin embargo, esta realidad que presencia Joseph, no muchos quisieran pasar por ella en verdad.

“No sabe nada de la pandemia, está centrado en mejorar, pero no sabemos qué es lo que sabe. No sabemos por dónde empezar a contarle, no tengo ni idea de cómo Joseph va a entender todo lo que hemos pasado”, comentó su tía al respecto.

“Intentamos que sea lo más simple posible, porque tampoco podemos contarle todo lo que ha sucedido durante la pandemia”, añadió poco después.

