Una prepotente joven no pensó en respetar a la autoridad y, al ser detenida por militares, no dudó un segundo en impartir una serie de insultos y agresiones verbales hacia ellos, llegando al punto de amenazar con grabar la intervención «porque conocía sus derechos».

El hecho tuvo lugar en Santa Anita, cerca del puente Perales, donde tuvo que ser arrestada junto a otro grupo de personas por haber sido encontrados en estado de ebriedad en plena calle.

En las imágenes se ve cómo es que la señorita comienza a levantar la voz en medio del operativo realizado por miembros del Ejército del Perú, sin medir sus insultos, gritos y palabras soeces.

Los agentes uniformados le pedían que se siente, pero la joven solo buscaba enfrentarlos en todo momento, incluso estando en la tolva del vehículo rumbo a la comisaría se paró en algunas ocasiones.

“No me toques, no me toques, ¿crees que yo no sé mis derechos? Los voy a grabar c***», gritaba pese a haber sido advertida sobre el volumen de su voz.

Poco después, en medio del caos y desorden ocasionado por ella y el grupo de personas, la mujer continuó parándose enfadada porque le pedían que estuviera quieta.

ESTABA FURIOSA

“Me estoy subiendo el pantalón, que ch***. yo digo lo que me da la gana. No me toques m***, no me toques”, vociferó.

Los vecinos de la zona advirtieron que esta intervención ocurrió hace unos días atrás en horas de la noche y, al parecer, estuvo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Santa Anita.

