Joven echa desodorante a pasajero en el bus porque no soportó su mal olor

¡No aguanto! El joven se hizo viral al rociar con desodorante a un pasajero que olía a los ‘mil diablos’, este video ha causado mucha polémica.

El joven iba viajando hacia su destino cuando de pronto un hombre subió al carro y se paró a su costado. El bus iba lleno, por lo que el hombre atinó a subir la mano para sujetarse pero soltó un olor muy desagradable.

El joven no aguantó el mal olor y sacó un desodorante y se lo echó al hombre sin que él se diera cuenta. Este video se ha viralizado por todas las redes, logrando obtener más de ocho millones de reproducciones.

Miles de usuarios no dudaron en comentar el video: “Le echaste para todos lados menos para el sobado”, “Y todavía se ponen camisetas”, “No sé si me sorprendió más el que no le atinaras o que el no se diera cuenta”, fueron algunos de los comentarios.

Dicho video ha generado muchas carcajadas entre los cibernautas e incluso indicaron que harían lo mismo si pasaran por la misma situación.

NIÑO SACA A SU MASCOTA DE LA PECERA PARA QUE NO DURMIERA SOLO

Sabemos que los niños son amigos de los animales y este es el caso del pequeño Everett, un menor de 4 años que adoraba a su pez ‘Nemo’ quien siempre gustaba abrazarlo desde su pecera.

Ambos amigos eran inseparables, hasta que una noche, el niño se fue a dormir pero no quiso dejar solo a su compañero por lo que hizo lo siguiente, aprovechó que su mamá se había ido a dormir para sacar a ‘Nemo’ de su pecera y dormir con él.

A los 15 minutos, la mamá fue a ver al cuarto de Everett por lo que se dio con la sorpresa que su hijo había sacado a su mascota para que durmiera con él. A la señora le pareció una escena muy tierna por lo que decidió tomarse una foto, pero lamentablemente, ‘Nemo’ había fallecido.

En la mañana siguiente los padres contaron la triste historia a su hijo, por lo que Everett se puso a llorar y se sintió culpable, pues su única intención era cuidar a su mejor amigo. La mamá se conmovió y decidió comprarle una enorme pecera con muchos peces. El pequeño ya tiene en cuenta que no volverá a hacer lo mismo y que cuidará muy bien a sus nuevos amigos.

