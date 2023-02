Joven empresario de 22 años es secuestrado en la puerta de su casa

Compartir Facebook

Momentos de terror vivió María Fernanda enamorada de Alex Federico Meza un joven empresario de 22 años quien fue secuestrado a la 1 de la madrugada de hoy jueves 23 de febrero en la puerta de su casa en Surco.

Según medios locales el joven llegó a su domicilio en la cuadra 5 de la calle Alicia junto a su enamorada tras haber salido a festejar un cumpleaños. Sin embargo, cuando se disponía a ingresar a su hogar desconocidos lo subieron en cuestión de segundos a un vehículo negro.

“Nosotros regresamos de una reunión con amigos. Fuimos a comer a una pollería en Surquillo y regresamos y no había nada en la calle, no había movimiento. Estacionamos, cuando me estoy dando la vuelta escucho como se lo están llevando. Veo un auto negro”, contó.

María Fernanda contó que cuando se bajó del vehículo se percató que estaban llevándose a su enamorado, solo tardaron unos cuantos minutos para llevarse a Federico Meza.

La joven aterrorizada llamó a los vecinos y a la policía para que la ayudaran con la búsqueda de su pareja, pero se tardaron media hora ya firmó que no hicieron nada solo que interponga su denuncia y no salieron a buscarlo.

La madre pide ayuda

Por su parte la madre del secuestrado afirmó que venía recibiendo amenazas a través de mensajes y llamadas pero su hijo no le había dado importancia tomándolo como bromas.

“Sí, le llamaban, le mandaban mensajes, haciéndose pasar por personas que nos conocen. Mi hijo no le tomaba importancia, dijo que le estaban haciendo bromas. Hasta que me llaman y me dicen que a mi hijo lo han secuestrado. Lo único que pido es que ayuden a encontrarlo y aparezca sano y salvo. Les pido a todos que me ayuden a encontrar a mi hijo con vida”, instó entre sollozos.

Por último, se sabe que los secuestradores no se han comunicado con la familia de Alex Federico Meza pero sí se registraron a movimientos de dinero de 300 soles de 800 soles y también de dólares.

Según la enamorada del secuestrado afirmó que su pareja se dedicaba al negocio de ventas de vehículos de segunda por lo que tenía varios clientes es por ello que los presuntos delincuentes pusieron el ojo en esta joven víctima.