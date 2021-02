Joven estudiante vende comidas en las calles para pagarse título universitario

Compartir Facebook

La historia de un joven estudiante en México se ha convertido en viral, pues está luchando día a día para salir adelante y juntar dinero, pues tiene la meta de convertirse en terminar su carrera universitaria para convertirse en profesional.

El muchacho conocido como José Medina vive en Taumalipas y va a la Universidad Autónoma de su localidad. Sin embargo, no cuenta con el dinero suficiente para costearse los estudios. Esto no es impedimento para él, ya que no se quedó con los brazos cruzados para recibir una ayuda.

Lejos de deprimirse, el joven entendió que nadie le regalaría nada por lo que comenzó a prepara comida como donas y hamburguesas para salir a vender en las calles. En poco tiempo, la gente comenzó a reconocerlo por el sabor que tenía sus productos. Así se hizo conocido en la localidad.

Ahora con la pandemia, el muchacho ha colocado todas sus ofertas en su perfil de Facebook, pues continúa cursando en la universidad. En redes, comparte en qué parte estará vendiendo para que sus clientes puedan ubicarlo. Además, hace el servicio de delivery.

Su historia de José Medina ha sido halagada por los usuarios porque en ningún momento trunco sus sueños, pues prefirió luchar y perseguir lo que tanto anhelaba: su título universitario.

