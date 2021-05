¡La tóxica! Joven inventa una boda falsa para vengarse de su ex

Compartir Facebook

¡Increíble! Una joven inventó su matrimonio falso para vengarse de su ex, al parecer la chica no supera a su ex pareja por haber terminado con ella.

Lo curioso es que ella misma compartió la historia y aunque dice que no fue una buena idea, tampoco se arrepiente de sus actos.

Sarah Vilard, de 24 años, armó todo espectáculo para vengarse de su ex, provocando una ola de celos y arrepentimiento.

Ella cuenta que estaba enamoradísima de su ex, quien no tuvo piedad en traicionarla y terminar su relación.

Aquella situación fue complicada de asimilar, pero lejos de ponerse a llorar o tomarse un tiempo para sí misma, Vilard creyó que la mejor manera de hacerle cara a este episodio era haciendo que su ex se arrepintiera de su decisión. Por ello planeó una boda falsa.

Rentó un vestido, contrató un fotógrafo, acudió al salón de belleza por un maquillaje y peinado de novia e, incluso, logró que uno de sus amigos se hiciera pasar por su nuevo novio.

Pero la cosa no paró aquí, también alquiló un salón de eventos, lo decoró y llevó algunos falsos invitados para la sesión de fotos.

Luego de unos meses, Vilard compartió las fotos en Instagram y recibió múltiples felicitaciones por parte de amigos y familiares, quienes no sabían qué ocurría, pero se sentían felices por ver que había encontrado “al amor de su vida”. Ella contestaba todos los mensajes como si su boda hubiera sido una realidad. Todo aquello llegó a ojos de su ex, quien comenzó a llamarla para tratar de arreglar las cosas. Sin embargo, ella nunca respondió. Más tarde, su ex fue a buscarla a casa para tratar de hablar, pero no lo recibió. Luego de todo aquello, lo eliminó de sus redes sociales y nunca volvió a tener contacto con él.

Al poco tiempo también borró sus fotos de Instagram y aclaró lo ocurrido. Además, afirmó que no se arrepiente de lo que hizo, pues aprendió una gran lección y en sus siguientes rupturas tomó todo con más calma.

