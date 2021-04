Compartir Facebook

¡Urgente! Joven busca desesperadamente cama UCI para su mamá, vendió su consola de videojuegos y ropa para poder pagar el tratamiento.

Carlos Chicchon contó el calvario por el que pasa actualmente desde que su madre dio positivo al virus, su estado es muy delicado por lo que necesita con mucha urgencia una cama UCI.

Silvia Herrera es la paciente que se encuentra internada en el Hospital Octavio Mongrut de Essalud en el distrito de San Miguel, pero los médicos le dijeron que necesita una cama UCI para poder sobrevivir.

Carlos trabajaba en una fábrica de alimentos y contó que tuvo que vender su ropa, lentes y hasta la consola de videojuegos para poder pagar el tratamiento de su madre.

“Necesito una cama UCI para mi señora madre. Lo único que se me ha ocurrido es vender un riñón. Yo sé que está prohibido, pero ya no sé que más hacer. Una clínica me cobra solo para estar en fila y otra clínica privada me quiere cobrar S/. 150.000. Están condenando a mi madre a morir”, lamentó el joven.

Carlos Chicchon tuvo que pedir licencia en su trabajo para poder cuidar de su madre, quien hace poco fue internada en el pabellón 12, cama 585. EL joven implora a las autoridades y las personas de buen corazón que lo ayuden.

“Yo quiero salvar a mi madre porque ella ha hecho mucho por mí. Ella es buena”

Para quienes quieren apoyar a esta familia, comunicarse al 929209316

