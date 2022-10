Joven piurano, padre de dos niños, sería el amor de Dayanita

Compartir Facebook

En la última edición de ‘Magaly Tv La Firme’, se compartió imágenes que revelarían quién es el nuevo amor de la actriz cómica ‘Dayanita’.

Como se sabe, fue la misma integrante de ‘JB en ATV’ que afirmó estar enamorada de misterioso galán. Desde aquel momento, ‘Urracos’ se habrían puesto las pilas para seguir de cerca a la humorista a los distintos eventos que realiza por el interior del país.

De acuerdo a la información vertida en el programa de espectáculos, el novio de Dayanita sería el joven piurano, también ambulante, Carlos Junior, popularmente conocido en las plazas como ‘Topito’.

Frente a este hecho, Dayanita fue abordada por un reportero de Magaly Medina, sin embargo, no quiso dar nombres y se mostró esquiva a las preguntas. “Yo no tengo ninguna relación con nadie, no convivo con nadie, lo que pasa es que tenemos relación amical de trabajo. Trabajamos juntos, tenemos giras juntos”.

“Pude ser dueña de un Tragamonedas”

Dayanita estuvo de invitada en “¿Tú quieres show?”, un programa de entrevistas en YouTube en el que reveló más de un detalle de su vida personal, no conocido. Ella recordó que un momento de su vida, cuando solo tenía 13 años, tuvo un ‘Sugar Daddy’.

Y es que, Dayanita se refirió a las populares ‘Chicas Tulum’, y a la posibilidad de que viajan “gratis” por todo el mundo. Según la actriz cómica, esos viajes no son gratis y si ellas le aceptan la invitación a algún galán, eventualmente tendrán que pagarlo.

“Yo normal… ¿Quién no viaja a cambio de algo? Que se hagan las estrechas, ya es otra cosa. Si tú sales con una persona que tenga buenos recursos económicos y que te quiera regalar un viaje, obviamente que algo tienes que entregar, tampoco vas a ir de gratis”, dijo.

Así fue que recordó su pasado con un ‘Sugar Daddy’ y hasta reveló que ella pudo ser dueña de un Tragamonedas. “Yo tuve un sugar a mis 13 años que me daba de todo, me trataba como una princesa, lo he perdido por coj***… Ya no tengo vínculo con él, hasta iba a ser dueña de un tragamonedas, pero a él no le gustaba que sea una chica trans, pero a mi llega que me quieran detener con mis sueños”, señaló.

