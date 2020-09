Compartir Facebook

A través de diálogo con Exitosa, un hombre de 30 años narró la difícil que atraviesa en su hogar en San Juan de Miraflores al estar postrado en una cama y no poder ser tratado de emergencia a falta de su DNI, ya que en 3 oportunidades RENIEC no le ha dado una respuesta.

John Jairo Angulo cuenta que su calvario no solo comenzó allí, debido a que su madre falleció hace unos siete meses y la depresión que lo embargó hizo que su estado de salud se deteriorara.

Asimismo, se sabe que su cuerpo no acepta alimentos en general y esto ha provocado una caída drástica en su peso: perdió más de 30 kilos.

Los desmayos y vómitos suelen ser frecuentes en él y desde su humilde cama en el Asentamiento Humano Mirador 2 en San Juan de Miraflores cada vez se le hace más difícil soportar estos males pudiendo ir a atenderse.

El hombre afirmó que él no está pidiendo ningún tipo de ayuda económica, ya que lo único que le interesa es que lo puedan ayudar agilizando el proceso para tener nuevamente su documento de identidad.

“Yo no pido plata, no pido nada. Lo único que pido es mi DNI para restablecerme y trabajar y ya no hacer solo ‘cachuelos’. Necesito atenderme en un centro de salud para recuperarme”, relató.

Su hermana, por su parte, también hizo un pedido expreso por el DNI de su hermano y enfatizó que sin este requisito, él no podrá ser atendido en el Seguro Integral de Salud (SIS).

