Joven presume licencia de conducir y al rato choca su auto

La joven compartió por TikTok (@ingriiid_12) la historia de como estrelló el coche de su hermano en menos de 24 horas. «Después me reiré, pero ahora lo estoy pasando muy mal…», explicó la joven.

El momento ha quedado inmortalizado en un vídeo que está causando furor en las redes y ha sido compartido en Twitter por la cuenta de Social Drive, la famosa aplicación que da información sobre todo lo que pasa en las carreteras.

La historia ha corrido como la pólvora en Twitter, donde alguien ha compartido los vídeos y audios de esta chica de Tarragona, que mostraba su inmensa felicidad en el asiento de copiloto del vehículo horas antes de «pasar la ITV», anticipando incluso sus planes de fiesta inminentes con sus amigos, con quiénes hablaba emocionada por un grupo de WhatsApp. Horas más tarde, la joven volvió a hablar por el grupo: «Estoy súper triste y súper enfadada conmigo», contó en un audio llorando.

«Estaba súper bien, volviendo con el coche. Llego a mi casa, veo a mi madre grabando, es gracioso después me reiré pero ahora la estoy pasando muy mal y están todos muy enfadados. No conmigo sino por la situación», comenzó relatando la joven que algunas horas antes había compartido un video presumiendo de su nuevo coche.

Además, la joven explicó sus sensaciones del accidente: «Veo a mi madre grabando y me pongo a saludarla. Se me va el volante para la derecha y me choqué con el coche de mi hermano». ​Luego, la joven de Tarragona (España) compartió todo en las redes sociales, donde tuvo miles de reproducciones al instante. Allí, agregó que el seguro no pagará los daños: «No llegué a pasar el ITV así que no, no lo cubre».

