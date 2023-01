Joven que quedó parapléjico al defender a mujeres en un robo sueña con caminar

Compartir Facebook

A veces las buenas acciones terminan en una escenario terrible, como cuando se quiere ayudar a otro a salir de un grave problema pero al asumir este riesgo todo termina peor. Lastimosamente así ocurrió con Erick Hormazábal, un joven de 25 años de edad que terminó parapléjico luego de que tratara de defender a un grupo de mujeres que eran asaltadas.

Esto ocurrió en el sector de Parque Almagro, Santiago de Chile, donde lamentablemente los asaltantes atacaron con un disparo al joven en el cuello, que lo dejó hospitalizado por 15 días en coma inducido producto de la gravedad de su estado. Si bien Erick solo actuó para ayudar a estas chicas en peligro, recibió la peor parte y su vida no volverá a ser la misma, debido a que lo más probable es que no vuelva a caminar.

“Todavía no tenía claro todo lo que había pasado y despertarse después de tanto tiempo. Se me reinició la vida. Dijeron que tenía tenía la médula espinal lesionada, no me pudieron sacar la bala, porque está muy cerca de la columna. Sería peligroso”, contó el joven.

Un padre de familia valiente

Por esta terrible situación, Erick deja ahora a una hija a la que no podrá cuidar. Sin embargo, ha sido una fortuna que esté vivo, luego de también sufrir tres paros respiratorios y necesitar de 60 donadores de sangre.

Aunque todo está cuesta arriba para él, sigue esforzándose en las rehabilitaciones con la esperanza de volver a caminar. “Él tuvo un accidente sumamente grave, y sí o sí va a quedar con secuelas. Está ingresando a este centro para lograr una máxima rehabilitación, lo más integral”, explicó la doctora Carola Sylva, doctora del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, donde es atendido Erick.