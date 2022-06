Joven quiso entrar a la casa de su ex por la chimenea y quedó 3 horas atrapado

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Los bomberos y policía de San Luis (Argentina) tuvieron que romper la estructura para que el hombre de 25 años fuera liberado. Afortunadamente salió ileso aunque cubierto de hollín, y sin darse a entender porqué intentó hacerlo ya que no tenía ninguna orden de alejamiento.

Ponerle fin a una relación amorosa no es fácil, sobre todo para quienes más se encariñaron con sus parejas y les cuesta retomar el ritmo de sus vidas y de manera más independiente.

Mientras que algunos simplemente se proponen salir adelante sin mirar mucho al pasado, otros hacen sus mejores esfuerzos para recuperar el vínculo y volver a ver a sus exparejas sin importar el costo. Algo así es lo que intentó hacer un joven de 25 años en la ciudad de San Luis (Argentina) que quedó atrapado en la chimenea de la casa de quien fue su amor.

Lo que hace el amor

Todo comenzó durante una mañana en la que el hombre habría ido hasta la casa de su expareja con tal de verla, pero aparentemente habría querido sorprenderla como para meterse dentro de la chimenea de su hogar, sin considerar los riesgos a los que se exponía.

Como era de esperarse, el espacio dentro no era lo suficientemente grande como para que lograra su objetivo de ingresar a la casa y terminó atorado en el lugar.

Por más que intentó salir por su propia cuenta no lo logró, entró en desesperación y gritó por ayuda hasta que los vecinos del lugar se dieron cuenta y llamaron a los bomberos junto a la policía para que lo ayudaran.

Los rescatistas tuvieron que romper la estructura de la chimenea para que fuera liberado, y de este modo pasó tres horas atascado.



Afortunadamente se encontraba ileso, solo estaba cubierto completamente de hollín según explicaron los oficiales en un comunicado. “Con colaboración de efectivos de la Comisaría 1° y del Comando Radioeléctrico, Bomberos del Cuartel Central rescataron a un hombre de 25 años de edad”, informaron en el documento.

De acuerdo a Diario Hoy, el joven no tenía ninguna orden de alejamiento que le impidiera volver a ver a su expareja, por lo que sus motivos para ingresar a la casa por medio de la chimenea no han podido ser aclarados.



Solo se espera que no vuelva a cometer el mismo error y que ninguna otra persona intente imitar esta “estrategia”, ni ninguna otra parecida.